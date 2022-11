Tamponamento tra auto sulla Trossi, un ferito (foto di M. Benedetti per newsbiella.it)

È in fase di accertamento la dinamica del tamponamento tra due auto, avvenuto poco fa, sulla Trossi, a Gaglianico. Stando alle prime informazioni raccolte, ci sarebbe un ferito, subito assistito dal 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto, oltre ai sanitari, anche i Carabinieri. Il traffico è rallentato ma scorrevole.