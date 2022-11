Scontro tra due auto al Villaggio. Residenti lanciano l'allarme: “Non è la prima volta” FOTO

Sono stati medicati sul posto i due conducenti, rimasti coinvolti nell'incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, 2 novembre, all'incrocio tra via Donato e via Cerrione, al Villaggio Lamarmora di Biella. La causa dello scontro sarebbe da attribuire ad una mancata precedenza.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 per l'assistenza del caso, anche gli agenti di Polizia locale e i Vigili del Fuoco. A detta di alcuni residenti, giunti per strada, non sarebbe la prima volta che simili episodi avvengono nella zona.