Furto a Valdilana, ladro ruba camioncino ma rovescia casse e bottiglie per strada FOTO

Furto a Valdilana, ladro ruba camioncino ma rovescia casse e bottiglie per strada

Ladri in azione in pieno giorno a Valdilana. Stando alle prime ricostruzioni del caso, un malvivente avrebbe approfittato di un attimo di distrazione di un dipendente per impadronirsi di un camion della Fratin Vini Bevande, adibito al rifornimento di acqua e bibite nei locali della zona. Il fatto è successo nel pomeriggio di oggi, 2 novembre.

Una volta a bordo, guidando all'impazzata, buona parte del carico, tra casse e bottiglie, si è rovesciato per strada, verosimilmente dal Conad di Ponzone fino al confine con il comune di Pray. Ad assistere, spaventati e impotenti, i residenti del centro abitato di Ponzone. Numerose, infatti, le bottiglie frantumate sull'asfalto, con inevitabili disagi alla viabilità, senza contare i danni a cose e mezzi in sosta. Fortunatamente non si registrano feriti.

Stando alle informazioni raccolte, il mezzo rubato è stato rinvenuto a Pray, ormai abbandonato. La strada è stata chiusa per sgomberare i cocci e lavare il manto stradale, a cura del personale della Sicurezza Ambiente. Accertamenti affidati ai Carabinieri, sul posto insieme alla Polizia locale di Valdilana, volti a identificare il responsabile.