Attimi di preoccupazione in Superstrada per la presenza di capre sulla carreggiata dopo l'uscita di San Giacomo di Masserano, in direzione di Biella. L'allarme tra gli automobilisti è scattato nel primo pomeriggio di oggi, 2 novembre. Sembra che il gregge si sia allontanato da una cascina vicina. Sul posto le forze dell'ordine e i Vigili del Fuoco per il ripristino della normalità.