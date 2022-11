Biella, 56enne in carcere per maltrattamenti in famiglia (foto di repertorio)

Resta in carcere il 56enne di Biella, arrestato nei giorni scorsi con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.

Nell'udienza di convalida, il legale della difesa Serena Bozzalla ha richiesto gli arresti domiciliari in una struttura di recupero per il proprio assistito ma, al momento, è stata rigettata dal gip per la mancanza di un luogo specifico. Non appena verrà individuata una realtà disponibile, la difesa avanzerà nuovamente l'istanza.

I fatti contestati sono avvenuti all'interno della sua abitazione: stando alle ricostruzioni del caso, l'uomo sotto gli effetti dell'alcol avrebbe cominciato a discutere animatamente con l'anziano genitore. Dalle parole, sarebbe passato alle mani e avrebbe schiaffeggiato il pensionato, sotto gli occhi spaventati della madre, che ha subito richiesto l'intervento dei Carabinieri.

Una volta sul posto, l'hanno tradotto al carcere di via dei Tigli. Sempre in aula, lo stesso si è detto dispiaciuto di quanto accaduto. La famiglia non ha sporto querela nei suoi confronti.