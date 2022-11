Finisce nei guai il giovane sorpreso positivo alla guida. È accaduto ieri, 1° novembre, a Candelo: a seguito dei soliti controlli, effettuati dai Carabinieri, il 21enne è stato trovato con un tasso alcolemico di circa 1.

Inoltre, aveva con sé quasi un grammo di marijuana. A causa di ciò, è stato segnalato alla Prefettura come assuntore e deferito per guida in stato di ebbrezza.