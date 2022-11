Valdiween - Il risveglio della paura è andato sold out

Grida, “dolcetti e scherzetti” hanno animato le vie della municipalità di Valle Mosso in Valdilana, dove più di 200 sono stati i partecipanti alla seconda edizione dell’evento di Hallowen: “Valdiween II il risveglio della paura” organizzato dall’associazione Amici del Parco Reda. L’evento realizzato in collaborazione con i giovani e i commercianti di Valle Mosso e patrocinato del comune di Valdilana è andato “Sold Out”!

L’impegno profuso da parte della squadra degli organizzatori per gestire la logistica e gli allestimenti è stata premiata! L’evento si è svolto nel rispetto delle regole e in massima sicurezza, grazie al fondamentale supporto dei volontari della Protezione Civile di Valdilana, donando ai più piccoli, ma anche ai genitori di tutto punto mascherati, 2 ore di “brividi in allegria”. È impegno comune dell’associazione lavorare per creare eventi che sappiano catturare la curiosità della gente ed essere attrattivi per coloro che vogliono scoprire le nostre proposte e il nostro territorio.