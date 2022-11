Serata da brividi a Pralungo, successo per l'evento dei Genitori & Giovani Odv FOTO

Serata da brividi a Pralungo, successo per l'evento dei Genitori & Giovani Odv

Serata da brividi a Pralungo. L'Associazione Genitori & Giovani Odv vuole ringraziare tutte le persone hanno preso parte alla festa di Halloween regalando un momento di gioia a grandi e piccoli. Soddisfatta della buona riuscita della manifestazione anche il sindaco Raffaella Molino: “Sono stati molto bravi, si vede che hanno lavorato molto per preparare questo evento. Li ringrazio per aver creato un bel momento di divertimento e di incontro per molti bambini e ragazzi che sentivano la necessita' di socialità”.

Inoltre, l'associazione informa che sono aperte le iscrizioni alla Giostra della Creatività. “Per chi fosse interessato – spiegano – si può mandare una mail a genitoriegiovani@gmail.com . Inoltre stiamo già pensando al Natale con gli addobbi per il paese”.