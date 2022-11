Si conferma un autentico successo la Castagnata Avisina, andata ieri in scena a Coggiola in piazza XXV Aprile e davanti al cimitero comunale. Sono tre i quintali di caldarroste preparate dai volontari e distribuite in breve tempo per la soddisfazione degli organizzatori. Un evento particolarmente apprezzato, divenuto un vero e proprio appuntamento fisso per la popolazione.