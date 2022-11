Il cambiamento è inevitabile, sabato torna #BonaUp

Nel giorno del suo compleanno l’istituto riprende #BonaUp alla sesta edizione.

Grazie alla collaborazione con l’UIB, con CNA, con il SellaLab e con tutte le imprese e gli enti che hanno dato la loro disponibilità, su iniziativa del Dipartimento di Materie economiche e giuridiche, il mondo della scuola torna in contatto con il mondo lavorativo e produttivo del nostro territorio.

Ogni evento si è ispirato ad una tematica diversa, rappresentativa di un particolare aspetto per cui quest’anno il tema prescelto è il cambiamento che caratterizza il mondo del lavoro e dell’impresa Il tema è parso quanto mai attuale dal momento che oggi sono in corso grandi cambiamenti che la recente pandemia ha accelerato.

Il mondo lavorativo e imprenditoriale, che ha affrontato e sta affrontando i grandi cambiamenti, saprà raccontare agli studenti come è cambiato e come sta ancora cambiando il lavoro e il modo di fare impresa, sottolineando l’importanza della flessibilità, dell'innovazione dinanzi ai mutamenti imposti dal mercato.

Che si parli di un’impresa o di uno studente, la strategia vincente per avere successo è la medesima: adattarsi ai mutamenti che la società ci impone, considerando i cambiamenti come fonti di opportunità e non di minaccia.

Pertanto, nella sede di via Gramsci 22 a Biella nella mattina del 4 novembre prossimo dalle ore 8 alle 13, la scuola metterà a disposizione di ogni azienda o ente un’aula, che sarà il suo stand per l’intera mattinata, nella quale a turno tutte le classi quarte e quinte di tutti gli indirizzi, Amministrazione Finanza Marketing, Sistemi Informativi Aziendali, Turismo e il Professionale Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale, potranno avere l’opportunità di incontrare chi vive e lavora nel mondo del lavoro e dell’impresa.

Saranno presenti i rappresentanti di differenti settori, dalla produzione industriale al turismo, al mondo dell’arte, alla comunicazione, all’informazione, ai servizi del terzo settore che illustreranno la propria attività con le modalità che preferiranno: testimonianze dirette, audio, musica, video, produzioni artistiche, presentazioni multimediali, utilizzo dei rispettivi siti web.

Saranno poi a disposizione degli studenti momenti di dialogo e di approfondimento. L’evento sarà documentato, oltre che dalle testate giornalistiche locali, anche con la pubblicazione di foto e video sui principali social media.

Ma c’è una grande novità: nel pomeriggio dalle 14.00 alle 16.30 sempre nella sede di via Gramsci, 22, saranno presenti alcune aziende per incontrare gli studenti già maturati e quelli dell’ultimo anno.

Gli ex studenti potranno sostenere dei veri e propri colloqui con le aziende finalizzati al reclutamento, mentre i ragazzi delle quinte faranno simulazioni di colloquio dal momento che a breve alcuni di loro entreranno nel mondo del lavoro.

Un’opportunità veramente unica per i nostri studenti!

IL PROGRAMMA

8:00 Accoglienza imprese

8:50 Primo Incontro

9:40 Secondo incontro

10:30 Pausa caffè

11:00 Terzo incontro

11:50 Quarto Incontro

12:50 Conclusioni