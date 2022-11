Auser e associazioni incontrano gli studenti del Liceo del Cossatese

Nei giorni scorsi, Auser Provinciale e Auser Cossato, insieme alle associazioni cossatesi, Mani Tese e Volontariato della Speranza, hanno incontrato 10 classi della prima e seconda del Liceo del Cossatese per illustrare le iniziative passate e future di tutte le associazioni presenti.

”Un ringraziamento alla preside Tamburelli e al professor Ferraro Titin – spiegano - per la loro disponibilità e a tutti gli studenti per averci ascoltato”. Inoltre, sempre al Liceo, è iniziato il corso di informatica di primo grado per i Volontari Auser Cossato.