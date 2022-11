Vespa Club Biella in tour per...la festa di Halloween, donati dolci ai bambini FOTO

Vespa Club Biella in tour per...la festa di Halloween. È successo lunedì sera, 31 ottobre: la comitiva biellese è partita per un giro in città con l'obiettivo di donare dolci e strappare un sorriso ai più piccoli. Dopo qualche ora, il ritorno a casa, con tappa al Bar IP per un aperitivo finale da condividere con tutti i presenti.