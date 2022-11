Torrente Sessera, osservazioni del Comitato Tutela Fiumi di Biella

Il Comitato Tutela Fiumi di Biella ha depositato le proprie osservazioni relative al progetto di "ri-funzionalizzazione" dell'asta del torrente Sessera presentato dal Comune di Pray (capofila) e sottoposto, presso la Regione Piemonte, alla Valutazione di Impatto Ambientale (fase di Verifica).

Gli interventi previsti interessano un tratto di 13 km con un rilevante costo, circa 4,4 milioni di euro. Si tratta perlopiù di interventi di ripristino o incremento delle arginature, aumento della luce dei ponti, rimodellazione morfologica dell'alveo.

Interventi proposti, ad avviso di questo Comitato, senza ben considerare le dinamiche fluviali ed ecologiche dell'intero bacino e dove è prevalso l'approccio idraulico, come se i torrenti e i fiumi fossero dei canali. Nessuna strategia ed intervento concreto per la rimozione delle cause antropiche che soffocano, senza lasciare adeguati spazi di laminazione, questo torrente .

Nessun intervento dimensionalmente rilevante per la "ri-naturalizzazione" dell'intero tratto interessato del C.I.dagli interventi proposti. Contenute, come da prassi, le opere di mitigazione e compensazione. Il Comitato Tutela Fiumi ha dunque richiesto che la proposta progettuale sia approfondita ed integrata e che occorre necessariamente sottoporre il progetto alla fase di Valutazione.