Burcina, ecco le azioni messe in campo a favore del Parco

Il 27 ottobre si è tenuto al pomeriggio presso il comune di Pollone un incontro fra il sindaco Sandro Bonino, il sindaco Claudio Corradino del comune di Biella e la Presidente del Parco Ticino e Lago Maggiore Erika Vallera. Presenti anche l'arch. Perroni - direttore ad interim dell'ente Ticino e Lago Maggiore e già direttore dell'ente Po Piemontese -, Guido Piacenza, i consiglieri di Pollone Paolo Delsignore e Teresina Cerruti.

"È stata l'occasione per incontrarci tutti nei rispettivi ruoli e condividere con le Amministrazioni Comunali le prossime azioni che l'ente vuole mettere in campo a favore della Burcina. - spiega Erika Vallera - Abbiamo raccontato un po' la realtà dell'ente che ha in gestione aree molto diverse dalla Riserva Naturale del Parco Burcina, unico giardino botanico fra le oltre 20 aree protette del nostro Ente. Per la Burcina servono risorse dedicate, non solo economiche ma anche umane. La tutela del patrimonio arboreo richiede competenze specifiche e in questo l'incarico di consulenza gratuita fornita da Guido Piacenza è un valore aggiunto."

Domenica mattina, 30 ottobre, durante i festeggiamenti per il centenario della Sezione ANA di Biella, la Burcina ha ricevuto l'attestato di solidarietà Alpina per un intervento di manutenzione e recupero paesaggistico da svolgersi nel Parco Biellese da parte della Protezione Civile - sezione Ana Biella gruppo Alpini. "È stato un onore rappresentare l'ente in questa occasione - racconta la Presidente dell'ente di gestione, Erika Vallera - La solidarietà è una forma di impegno che a volte latita nella nostra società ma che invece troviamo sempre ferma e ben solida nel cuore Alpino. Il loro impegno etico-sociale a favore di altri, in questo caso a favore di un gioiello per tutti i biellesi quale è la Burcina, deve essere un esempio per tutti, e pensando alle parole del Presidente Fulcheri della sez. ANA Biella (ndr. "Dare un futuro al nostro passato"), un esempio soprattutto per i giovani che rappresentano il futuro."

Tanti gli eventi organizzati per i prossimi fine settimana nel parco biellese. Sono ripartiti i laboratori della Green School, ospitata proprio nei locali della Riserva naturale Parco Burcina "Felice Piacenza". Una serie di laboratori di educazione alla libera creatività dedicati all'arte e alla natura presso le Aule Didattiche di Cascina Emilia per bambini dai 6 ai 12 anni.I prossimi incontri sono previsti per i pomeriggi di domenica 13 e 27 novembre e al mattino di sabato 3 e 17 dicembre. Domenica 6 novembre nel Parco Burcina si svolgerà una giornata dedicata all'arte dal titolo "Impressioni d'autunno", organizzata dalla Pro Loco di Pollone con il patrocinio dell'ente Parco. Si tratta di due workshop: uno dedicato alla pittura a cura di Diana Carolina Rivadossi e l'altro alla fotografia a cura di Federico Mo. Continuano le passeggiate del “Foliage”, dopo gli appuntamenti molto partecipati di sabato 22 e 29 ottobre, le ultime due visite guidate alla ricerca del mutare delle stagioni sono previste per sabato 5 e domenica 6 novembre. Orario di partenza alle 14;30 all'ingresso del Parco a Pollone.

Intanto continua la raccolta di firme a sostegno della candidatura del Parco amato dai biellesi fra i luoghi del Cuore FAI. (Vi ricordiamo che potete votarla a questo link https://fondoambiente.it/luoghi/parco-della-burcina?ldc oppure con una semplice firma sui moduli di raccolta voti che trovate in alcuni negozi del Biellese ed anche presso le sedi del parco).