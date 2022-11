WFC, esordio tra i semipro per il “Team Ingra”

È andata in scena domenica 30 ottobre ad Inzago la prima tappa dei campionati italiani WFC per gli sport da combattimento. Inizia con il piede giusto il Team Ingra che con il suo atleta Amjad Karafi, debutta tra i semi professionisti in un incontro in cui l’ atleta biellese pur partendo da sfavorito contro un avversario più esperto ha saputo vincere in maniera netta grazie anche alla ottima strategia studiata dal suo angolo. Ottima prova anche per James Polin e Giuseppe Gangarossa, capaci di portare sul tatami un ottima tecnica frutto del lavoro svolto in palestra.

Trova conferme nel suo percorso di crescita anche la giovanissima Desiré Fiscale che, pur senza vittorie ma con due pareggi si è però confrontata nella specializzata K1 con un avversaria di categoria di peso superiore, mentre nel secondo incontro ha saputo dimostrarsi polivalente salendo sul ring per un incontro di boxe, non proprio la specialità principale della ragazza. Il team biellese guidato da Andrea Ingrasciotta riparte dunque con il piede giusto per una nuova stagione che sarà ricca di soddisfazioni.