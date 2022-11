Golf, Peretti Cucchi super nel Memorial Marcianesi FOTO

Sabato il Gc Cavaglià ha ospitato il Memorial Cristina Marcianesi by Certifida (18 buche Stableford 3 categorie). Grande successo di partecipazione con i migliori che sono stati gratificate con magnum di vini pregiati.

Da segnalare il successo nel lordo con lo score di 39 (-3 sul par del campo) di Filippo Peretti Cucchi. La gara era valida anche come ritorno del match Interclub con il Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses che alla fine del ricalcolo dei punteggi ha visto primeggiare per il 2022 i padroni di casa di Cavaglià. Premiati. 1a categoria: 1° lordo Filippo Peretti Cucchi Cavaglià punti 39, 1° Netto Giuseppe Gaeta Cavaglià 39, 2° Netto Emanuele Giachino Courmayeur 38, 3° Netto Michel Glarey Courmayeur 36. 2a categoria: 1° Netto Andrea Ricca Barberis Pevero 40, 2° Netto Ivo Doati Cavaglià 40, 3° Netto Luca Image Ticino 38. 3a categoria: 1° Netto Roberto Marcianesi Cavaglià 39, 2° Netto Pier Giovanni Deandrea Cavaglià 38, 3° Netto Pasquale Albanese Cavaglià 37. 1° Ladies Sandra Ravani Cavaglià 36. 1° Seniores Andrea Celori Crema 37. Driving contest buca 5: Schellino Alberto. Nearest maschile buca 6 Colasurdo Michele m. 1,10. Driving femminile buca 7 Rosazza Gianin Simone. Nearest femminile buca 9 Ravani Sandra m. 3,60.

Domenica al Gc Cavaglià si è giocato il Green Pass Golf Card Trophy (18 buche Stableford 3 categorie) circuito con semifinale nazionale e finale internazionale. Premiati. 1a categoria: 1° lordo Emanuele Canziani Crema punti 32, 1° Netto Patrizio Ubezio Cavaglià 37, 2° Netto Paolo Maza Cavaglià 35. 2a categoria: 1° Netto Mauro Malinverni Cavaglià 41, 2° Netto Andrea Carlo Curioni Crema 40. 3a categoria: 1° Netto Luca Maccagno Cavaglià 39, 2° Netto Simone Lacagnina Cavaglià 38. 1° Ladies Sandra Ravani Cavaglià 38. 1° Seniores Valter Cesare Crema 38.

Il primo weekend di novembre al Gc Cavaglià sarà caratterizzato da uno degli eventi più apprezzati del calendario autunnale, la Coppa Castagne e Vino Novello (18 buche, louisiana a 5 giocatori) con castagnata e degustazione. A seguire dopo la premiazione è prevista una cena con tagliere salumi e formaggi, polenta e spezzatino, dolce e bevande. Info: 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it