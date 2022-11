A Veglio premiato il campione italiano di velocità fuoristrada - FOTO e VIDEO

Grande festa domenica 29 ottobre a Veglio per il passaggio di consegne tra il campione italiano di velocità fuoristrada 2021, Duilio Lonardi, ed il neo campione Vittorio Gonella.

Campionato italiano che nel settembre scorso ha fatto tappa proprio a Veglio nella penultima delle 6 gare in calendario.

Quella di domenica è una festa che si ripete dal 2020, e nata grazie ad Alberto Gazzetta, pilota, e Dennis Cortese navigatore, allora campioni 2019 ancora in carica, come spiega lo stesso Cortese: “Questa è una festa organizzata dal Veglio 4x4 in cui ci troviamo tutti insieme al termine della stagione, ed in cui la placca del campione passa dal vecchio al nuovo numero uno. Una festa che vogliamo portare avanti negli anni”.

Nel video che segue la festa di domenica