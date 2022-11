A Bassano Biella Corse chiude l’IRC 2022 con Rossetti al 2° posto assoluto

“Niente, ci abbiamo provato fino all’ultimo ma abbiamo chiuso il campionato al secondo posto assoluto” Sono queste le parole con cui Alberto Negri, “Team Manager” di Biella Corse, commenta la chiusura dell’International Rally Cup 2022, il campionato in cui Biella Corse ha schierato tre equipaggi, con i piloti Luca Rossetti, Simone Goldoni e Giuseppe Frattalemi. Andiamo con ordine …

A Bassano del Grappa, dove questo fine settimana si è corso il 39° Rally Città di Bassano, ultima prova dell’IRC 2022, Luca Rossetti e Manuel Fenoli, alla guida di una Skoda Fabia R5 (gruppo RC2N, classe R5-Rally2) messa a loro disposizione dal Lion Team di Andrea Minchella, hanno chiuso al quarto posto assoluto, quarti di gruppo e di classe. Con questo risultato hanno confermato la seconda piazza assoluta in un campionato dove hanno sempre avuto un ruolo di primo piano. “Purtroppo” ricorda Negri “a differenza del vincitore, andato a punti in tutte e quattro le gare, Rossetti se l’è dovuta giocare con l’handicap del ritiro al Trofeo Maremma, prima prova della stagione, che l’ha lasciato a zero punti. Poi ha vinto la seconda prova, il Rally del Taro, e chiuso al secondo posto assoluto il Casentino … ma recuperare i punti persi in Toscana è stato impossibile. Ora vedremo cosa succederà nel 2023. L’impegno con Rossetti è stato riconfermato, ci auguriamo ci sia con noi anche un po’ più di fortuna!”.

A Bassano hanno gareggiato con le insegne di Biella Corse anche Giuseppe Frattalemi e Luca Silvi, al via con una Peugeot 208 Rally4 (gruppo RC4N classe Rally 4). Nonostante un capottamento nelle prove di venerdì sera, sono riusciti a portare a termine la gara, chiudendo al 76° posto assoluto, trentatreesimi di gruppo e ventiseiesimi di classe. “Quest’anno è andata così” ha commentato il pilota al termine: “non abbiamo vinto nulla ma ci siamo divertiti come matti, con ottime prestazioni. Per il capottamento … io sono abituato a non gettare mai la spugna, la grinta e la determinazione sono il mio obbiettivo di vita. Ci rifaremo sicuramente!”.

“Il nostro Frattalemi è un ragazzo d'oro” ha commentato Negri “con un carattere incredibile e una volontà di ferro. Con quella 208 ce l’ha messa tutta e ha fatto miracoli, anche se la fortuna non è stata dalla sua. Per questo dico che il suo risultato ha una doppia valenza!”. Per quanto riguarda il terzo pilota di Biella Corse nell’IRC, non presente a Bassano, Negri è decisamente positivo: “Simone, alla sua prima esperienza con una R5, ha fatto le prime tre gare con ottimi risultati, visto che ogni volta è sempre entrato nella "Top Ten". Come prima esperienza in un campionato internazionale direi che è andata più che bene!”.

Un equipaggio Biella Corse, composto da Gualtiero Frassati e Alessandro Mattioda, su Simca Rally 2, sarà al via il prossimo fine settimana (sabato 5 e domenica 6 novembre 2022) del 4° Giro dei Monti Savonesi Storico, rally per auto storiche che si correrà ad Albenga, in Provincia di Savona. La gara è valida per il Trofeo Rally di Zona (Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Liguria), la Michelin Historic Rally Cup e il Memory Nino Fornaca. Otto le prove speciali in programma, di cui due, sul tracciato "Caso" (di 10,05 chilometri), si correranno il pomeriggio di sabato; le rimanenti sei, ricavate da tre passaggi cadauno sul tracciato "Colle Scravaion" (di 10,16 chilometri) e "Colle Melogno" (di 7,32 chilometri), verranno invece affrontate le giornata di domenica. In totale i concorrenti percorreranno 329,27 chilometri, di cui 72,54 di prove cronometrate.