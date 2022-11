Biella, è tutto pronto per Autunno in PiazzO

Domenica 6 novembre l’associazione Noi del Piazzo organizza “Autunno in PiazzO”, evento dedicato all’arrivo dell’Autunno, con la ormai classica castagnata. Piazza Cisterna, nel Borgo Storico del Piazzo di Biella ospiterà, già dalla mattinata, anche il Mercatino dei Sapori e della Creatività, con vari espositori che offriranno prodotti di stagione e oggettistica, a partire dalle ore 10.00.

Il programma della giornata è molto fitto. Alle ore 11.00 i due giovani attori Pirlot e Colombetta metteranno in scena un divertente spettacolo di arte mimica (pantomima), intitolato “HEY”. Lo spettacolo sarà riproposto anche alle ore 15.00 e poi alle 17.00. Dalle ore 12.00 inizierà la distribuzione delle caldarroste, preparate dalla Proloco di Vaglio Pettinengo. Sarà inoltre possibile gustare un buon vin brulè per riscaldarsi. Nel pomeriggio, verso le 14.30, i “Marciapè Street Band”, porteranno allegria con il loro divertentissimo show musicale. Negli intervalli si ripeteranno gli spettacoli di ‘HEY”.

Il Mercatino dei Sapori e della creatività vedrà la numerosa partecipazione di moltissime bancarelle, tra le quali si troveranno farine di produzione propria, prodotti a base di nocciole, formaggi e salumi, vini biologici, frutta e verdura, liquori, cosmetici artigianali, vestiti per bambini, arredi per la casa, composte, confetture, gelatine e mostarde, miele. In particolare, la Proloco di Vaglio Pettinengo oltre a preparare le caldarroste, sarà presente con un grande banco di prodotti a base di castagne del territorio.

Proporrà i suoi lavori anche un gruppo di realizzatori di opere dell’ingegno, con lavori in legno, carta, lana, pietre dipinte, bigiotteria, accessori moda, ghirlande, erboristeria e tanto altro. Domenica 6 Novembre, dalle ore 10.00 alle 18.00, nel Borgo Storico del Piazzo, piazza Cisterna, parcheggi del Piazzo e della Funicolare, Funicolare gratuita.