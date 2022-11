Aperignocco e Castagnata in arrivo con la Pro Loco di Mosso

A Valdilana, in località Mosso, domenica 6 novembre in Piazza Italia, la Pro Loco di Mosso organizza la 5A edizione di Aperignocco e Castagnata. A partire dalle 10.30 sono in distribuzione le caldarroste e dalle 11 si potrà gustare lo gnocco fritto con salumi e prosecco.

Sarà possibile anche acquistare le nuove creazioni di dolci "Le frolle d´autunno" creati e preparati dagli studenti dell'Istituto Alberghiero di Mosso. Al pomeriggio proseguirà la distribuzione di caldarroste e sarà possibile gustare anche il vin brulè.