Contratti, PNRR e manodopera, a Città Studi convegno di Ance Biella

Le novità del nuovo codice dei contratti, le opportunità del PNRR e la congruità della manodopera, sono questi gli argomenti del convegno che Ance Biella, organizza per il 30 novembre.

«Il mondo del lavoro è in continua evoluzione e il nostro settore in questi ultimi anni ha subito notevoli cambiamenti; sempre più complicato stare al passo con le nuove disposizioni, che vengono costantemente aggiornate e modificate. Con questo convegno Ance Biella vuole offrire ai partecipanti un focus su alcune importanti tematiche ed opportunità per le nostre imprese e allo stesso tempo chiarire i tanti dubbi che le interpretazioni delle norme suscitano agli addetti ai lavori. Avvalendoci di esperti relatori nel settore dei lavori pubblici, durante questo convegno il nostro obbiettivo è quello di fare chiarezza sulle nuove regole del codice dei contratti, sulle opportunità del PNRR e sul DURC di congruità. L’invito alla partecipazione, oltre che alle imprese del settore, è esteso a tutte le Stazioni Appaltanti e al mondo dei consulenti», dichiara il presidente di Ance Biella Andrea Bonifacio.

Tra i relatori ci sarà Francesca Ottavi, direttore Ance Nazionale per il settore delle opere pubbliche, Rosario Scalise, avvocato esperto in materia di appalti pubblici, Mauro Piras, vice presidente di Ance VCO e Alessandro Reategui, broker assicurativo.

Il convegno si svolgerà mercoledì 30 novembre, dalle 9 alle 13, a Città Studi

La partecipazione è gratuita previa iscrizione fino ad esaurimento posti.

Iscrizioni contattando lo 015.8494932, oppure compilando il modulo al link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVqSvHJsTxiIHu9XNVYl6CBIeCn44PSKSIt_OcqAAXa3gLgA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0