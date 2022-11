A Vigliano in biblioteca Francesco Pelle presenta "Valentino racconta filastrocche"

Venerdì 4 novembre, alle 16.45, la biblioteca civica di Vigliano Biellese ospiterà lo scrittore Francesco Pelle che presenterà il suo ultimo lavoro "Valentino racconta filastrocche - Le più belle leggende locali in rima illustrate a colori".

«Il testo - spiega l'autore - è indirizzato ai più piccoli, ma non solo. La lettura di questo mio ultimo libro è un modo per avvicinarsi in modo leggero alle radici che hanno formato l’immaginario collettivo del nostro passato. Percorrere un viaggio alla riscoperta delle nostre tradizioni, del territorio, dei luoghi magici e dei personaggi fantastici di cui, nel nostro presente congestionato e compulsivo, sembra essersi persa la memoria.»

L'appuntamento, non solo per bambini, ma in particolare per loro, è quindi è per le ore 16.45 del 4 novembre in biblioteca.