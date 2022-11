Non hanno riportato conseguenze gravi i due conducenti rimasti coinvolti nella serata di ieri, 31 ottobre, in un incidente stradale. È accaduto a Pralungo: danni ingenti solo ai mezzi, con l'arrivo dei Carabinieri per i rilievi del caso.

Dopo opportuni approfondimenti, uno dei due uomini alla guida è stato trovato positivo all'alcoltest con tasso di quasi 2. Verrà deferito per guida in stato di ebbrezza.