Giovani “terribili” a Halloween, usato estintore per strada e mucchio di carta a fuoco

Serata di Halloween da dimenticare per alcuni residenti di Andorno Micca. Stando alle prime ricostruzioni del caso, un gruppo di ragazzini si sarebbe impadronito di un estintore riposto all'interno di una palazzina e l'avrebbe utilizzato per strada per qualche minuto. Notati da alcuni abitanti della zona, i giovani l'hanno subito gettato a terra e sono fuggiti a gran velocità verso il comune vicino di Sagliano. Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti di rito.

Nelle stesse ore, a Chiavazza, altri adolescenti hanno dato alle fiamme un mucchio di carta. Anche in questo caso, non è stato possibile intercettare i responsabili. Il rogo è stato domato senza troppe difficoltà.