Esce di casa e viene colpito al braccio da una moto da cross che sfreccia a gran velocità

Piccola disavventura per un residente di Masserano che, uscito dalla sua abitazione, viene urtato ad un braccio da una moto da cross in transito a forte velocità. È successo ieri, 31 ottobre: il malcapitato ha richiesto l'intervento dei Carabinieri per denunciare quanto accaduto.

Inoltre, ai militari, avrebbe dichiarato che non è la prima volta che le moto sfrecciano nella zona senza rispettare i limiti. Nonostante la botta, non è stato necessario la chiamata al 118. Le successive ricerche delle forze dell'ordine hanno dato esito negativo.