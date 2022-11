Biella, fuga di gas da bombola: forte preoccupazione tra i residenti di via Pajetta FOTO

Biella, fuga di gas dal bombola: forte preoccupazione tra i residenti di via Pajetta (foto di A. Bozzonetti per newsbiella.it)

Momenti di forte preoccupazione nella mattinata di oggi, 1° novembre, a Biella. Poco prima delle 10 è giunta una chiamata al numero di emergenza per un intenso odore di gas proveniente da dentro un appartamento, posto al primo piano di una palazzina situata in via Pajetta.

In breve tempo, si sono portati sul posto i Vigili che, con l'ausilio della scala, hanno raggiunto l'alloggio e, una volta all'interno, hanno messo in sicurezza l'area aprendo tutte le finestre. A causare la perdita il malfunzionamento di una bombola del gas, subito rimossa.

Assente, in quel momento, il proprietario, un uomo ultra80enne, probabilmente in giro per la festività di Ognissanti. Sul posto anche i sanitari del 118 e i Carabinieri.