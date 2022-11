Niente zucche o fantasmi all'Archivio di Stato. Ma piace la caccia al tesoro alla riscoperta di Biella FOTO

Nella notte di Halloween i travestimenti più strani popolano le vie più cupe della città, i quartieri di Biella si trasformano in un carnevale macabro in cui si vedono torme di giovani e diversamente tali che vagano alla ricerca di locali e feste a tema in cui sfoggiare mise inquietanti.

Ma questa è anche l’occasione per mettere insieme serate a tema informativo un po’ differenti, in cui conoscere i segreti ed episodi del passato di una cronaca nera biellese quanto mai abbondante di curiosità e di episodi inquietanti. E così ci si imbatte in un’iniziativa decisamente curiosa e interessante realizzata dal direttore dell’Archivio di Stato Stefano Leardi e dal suo staff che hanno ideato un percorso che porta a conoscere la storia di Biella attraverso fatti di sangue e alle volte dei poltergeist come quello della famiglia Fasoletti in Costa del Vernato.

L’occasione è ghiotta per farsi trasportare in un passato anche non antico e svolgere la funzione di giornalisti ante litteram per informarsi e conoscere questi episodi di cronaca. Armati delle moderne tecnologie (smartphone e istagram) i moderni detective guidati dal personale dell’Archivio di stato hanno vagato per Piazza Martiri, il Piazzo e il Vernato cercando di identificare i luoghi di efferati omicidi o fatti di sangue e poi ascoltando la voce narrante che, novello cantastorie, derubricava l’evento di cronaca in prossimità dello spazio in cui questo era avvenuto. La storia non inventa nulla di nuovo, anche perché l’uomo con le sue debolezze e i suoi vizi non è mai cambiato nei millenni, solo la tecnologia ci ha dato una parvenza di modernità.

Conoscere, comprendere e studiare ciò che avvenne permette di informarsi sulle peculiarità del luogo in cui si vive e l’occasione intelligente proposta dall’Archivio è un modo per appassionare a una materia che merita sempre più di essere valorizzata: la storia.