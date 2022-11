Meravigliosi Panda si trasformano nella notte di Halloween FOTO

Alcuni bimbi della sezione Panda della scuola dell’infanzia Cerruti di Biella accompagnati da altrettanto mostruosi genitori per la meravigliosa trasformazione. Da Panda a Mostri per dare il via a …Dolcetto o scherzetto? Il Ritrovo in Via Lamarmora, presso la CONFLAVORO PMI BIELLA dove sono stati raggiunti dal Vespa Club Biella. E così per le vie della città a spaventare tutti e a richiedere delle leccornie in cambio di paurosissimi scherzetti.

Gli Impavidi mostriciattoli hanno suonato tantissimi campanelli, affrontando piani di scale, e suonando nuovamente alle porte degli appartamenti spaventando gli ignari inquilini. Chi apriva la porta impaurito non poteva che arrendersi e offrire un po’ di dolcezza, altrimenti….Scherzetto. Al termine del giro e affamati si sono ritrovati tutti assieme nel segno della buona amicizia e della condivisione. Tanto paurosi quanto dolci. I Genitori ringraziano tutte le persone che hanno donato gioia e sorrisi, oltre che ai dolcetti. Si è fatto un po’ di rumore nelle scale dei condomini, ma i nostri mostri dovevano farsi sentire.