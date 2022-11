Halloween Night a Sagliano Micca, maschere e costumi da paura (foto di D. Finatti per newsbiella.it)

Maschere terrificanti, costumi spaventosi e tante famiglie giunte per festeggiare la serata di Halloween. Non ha deluso le attese della vigilia il party messo in piedi ieri sera, 31 ottobre, dalla Pro Loco di Sagliano Micca. Bambini, giovani, adulti: tutti insieme a ballare e a fare dolcetto e scherzetto ai presenti.