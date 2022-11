4 novembre a Bioglio, letture di solidarietà verso le donne iraniane

Quest'anno la comunità di Bioglio celebrerà il 4 novembre ritrovandosi in largo Valcourt, sotto il Comune, alle 18. “Ci muoveremo in corteo verso il monumento ai Caduti accompagnati da letture sul tema della libertà con particolare attenzione alla libertà violata di troppe donne – spiegano dal Comune - Il nostro cammino vorrà esprimere la solidarietà della nostra comunità con le donne iraniane impegnate in una lotta di giustizia per affermare il loro diritto ad esistere in quanto donne. La nostra Repubblica è 'donna', nasce dal suffragio universale e dalla lotta di Liberazione che ebbe nelle donne un elemento fondamentale”.