Parcheggi selvaggi, rifiuti di casa nei cestini e atti incivili. Il sindaco di Brusnengo dice basta

Immondizia di casa buttata nei cestini pubblici. Parcheggi selvaggi dopo avere rimosso paletti oppure svitato coni di delimitazione delle aree di parcheggio come di fronte all'ufficio postale. Specchietti necessari a vedere l'arrivo delle auto in incroci pericolosi asportati. Lancio di frutta ad imbrattare i muri della palestra. Ed una generale mancanza di rispetto nei confronti di cartelli stradali e regole di convivenza civile.

Questi alcuni esempi di inciviltà che si stanno verificando da qualche tempo a Brusnengo, e che hanno suscitato la rabbia del sindaco Fabrizio Bertolino.

“Quello che mi fa rabbia – dice il primo cittadino – è che sembra di avere a che fare con bambini piccoli, che in realtà sono maggiorenni e anche padri di famiglia. I quali, una volta accertato di non essere visti, si sentono autorizzati a fare quello che vogliono, a non rispettare i cartelli stradali, i limiti di velocità. E poi si lamentano se prendono multe. Questi comportamenti dimostrano che mancano il senso di civiltà ed il rispetto per le istituzioni”.

Per rimediare a questa situazione il Comune intende dotarsi di videosorveglianza. “Parteciperemo al bando della Prefettura - precisa Bertolino- che mette a disposizione fondi per dotarsi di telecamere di videosorveglianza”.