Deliveristo, la storia di Gabriele Angeleri

Gabriele Angeleri ha la ristorazione nel sangue, per essere cresciuto nel mitico ristorante “Orso Poeta” di Biella, gestito per 35 anni dalla mamma Cristina e dal papà, il “Maestro” cantante, scultore e pittore Luciano Angeleri.

Ristorante dove, durante il periodo in cui studia giurisprudenza all'università, Gabriele lavora nei week end, acquisendo valori come creatività e condivisione, imprenditorialità e responsabilità.

Conseguita la laurea, Gabriele fa esperienze all'estero. Prima a Toronto, in Canada, per imparare l’inglese, e poi a Bruxelles, per uno stage al Parlamento Europeo.

Il sangue non mente e, quando torna in Italia, Gabriele capisce che la sua passione é il food&beverage. Dopo un corso per barman, viene assunto dal Bvlgari Hotel & Resort di Milano, dove lavora tre anni imparando dai migliori professionisti del settore.

Poi la svolta. Gabriele insieme ai suoi primi soci nota che il mercato del Food Delivery verso il consumatore finale è consolidato, mentre c'è un vuoto di mercato e di digitalizzazione nei rapporti tra ristoratori e loro fornitori.

Gabriele, convinto che il mondo si stesse muovendo nella direzione della digitalizzazione, propone l'idea a 150 tra ristoranti e bar di Milano. I feed back sono molto positivi, quindi, trovati i primi investimenti e dimessosi da Bulgari Hotel, nel 2017 viene fondata la start up Deliveristo.

Deliveristo è un mercato online dedicato a hotellerie-restaurant-café, che mette in contatto i ristoratori con i migliori fornitori. Effettuato l’accesso, navigare sulla piattaforma è semplice ed interattivo: il ristoratore può filtrare in base alle sue esigenze e necessità il prodotto o il fornitore di cui ha bisogno.

Gli chef possono ottimizzare le forniture, scoprire nuovi fornitori e sapere in anticipo il food cost: per loro è importante confrontare prodotti e fornitori, affidarsi a un unico punto di acquisto, fatturazione e pagamento, e gestire gli ordini in maniera veloce.

Nel 2019 Deliveristo è stata premiata Miglior Startup dell’Anno al Foodcommunity Awards. E oggi, dopo 5 anni, è una S.p.A. con 60 collaboratori, che ha raccolto quasi 13 milioni di euro. E' una delle realtà più affermate in ambito food tech a livello europeo, che dispone di un catalogo di oltre 50 mila prodotti, e connette oltre 350 fornitori e 1000 operatori hotellerie-restaurant-caf