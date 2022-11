I “magnifici” 5 del Pollone Bici Tour - FOTO e VIDEO

Paolo, Remo, Johnny, Roberto, Renzo.

Questi sono i “magnifici” 5 ciclisti che hanno percorso l'intero Pollone Bici Tour, il giro attraverso i punti panoramici più belli del Biellese, promosso da Comune e Pro Loco di Pollone, suddiviso i tre percorsi di diverse lunghezze e difficoltà, con partenza ed arrivo a Pollone.

ll primo percorso è dedicato ai paesaggi della Valle Elvo: si tratta di giro di 39 km e 800 metri di dislivello che da Pollone conduce nella panoramica frazione di Verdobbio, poi Sordevolo, Graglia, Donato, Netro fino a Mongrando, su strade immerse nel verde e poco trafficate.

Il secondo, da 71 km, esalta le meravigliose montagne biellesi: da Pollone, passando da Zubiena e Vermogno, si scende in pianura a Cerrione. Si prosegue a ritroso verso le montagne, arrivando in centro a Biella, dove inizia la storica Montagna Pantani: 12 km con un dislivello di 700 metri con arrivo ad Oropa. Giro che si conclude passando dal Santuario di Oropa a quello di Graglia per tornare a Pollone.

Il terzo percorso è in assoluto il più impegnativo, con 120 km e 2900 metri di dislivello. Il giro “Balcone del Biellese” è stato ideato per coinvolgere il Biellese da oriente a occidente. Da Pollone a Zumaglia, Veglio, per poi continuare verso la Panoramica Zegna con la prima salita della Caulera. Arrivati a Bielmonte, lo spettacolo della Pianura Padana ripaga lo sforzo del dislivello e, con la successiva discesa verso Rosazza, si può godere di un momento di rilassamento. Da Rosazza parte la salita più dura: 12 km con punte di pendenza del 13% e15%. Passata la Galleria di Rosazza, il punto più elevato di tutto il giro, si va ad Oropa, poi Tracciolino, Bossola e Andrate in alta Valle Elvo, da dove, si fa ritorno a Pollone.

Venerdì 28 ottobre, in Comune a Pollone, si è svolta la premiazione dei cinque ciclisti che hanno completato il Tour alla presenza del Consigliere Comunale di Pollone, Paolo Delsignore, il quale ha partecipato al Tour cimentatosi nel primo percorso.

Ecco il video della premiazione.

Il Pollone Bici Tour è un giro per tutte le stagioni : ognuno può partecipare in qualsiasi momento dell’anno.

Sulla pagina Facebook ufficiale ( https://www.facebook.com/pollonebicitour ) si trovano informazioni utili e regolamento.