Grand opening a Genova della prima VSG Cup, oltre 100 partecipanti vince il team Rossignol Pro Shop

Oltre 120 partecipanti per 19 equipaggi hanno animato il “Grand opening” della prima edizione della VSG Cup, il campionato a squadre che unisce la passione per vela, sci e golf, all’insegna del divertimento e il rispetto per la natura.

Mare calmo, vento costante intorno ai 10/13 nodi e finale sotto un bel cielo azzurro, per la prima veleggiata che si è svolta a metà ottobre nel sempre splendido golfo di Genova con partenza davanti a Corso Italia per arrivare a girare la boa al largo davanti a Camogli. Ad organizzare Marina del Porto Antico con la partecipazione di Sailing Evolution Project. Si aggiudicano la prima tappa della combinata il team Rossignol Pro Shop sulla barca Arly, a cui sono andati 100 punti. Al secondo posto il team Bimba Blu (sull’omonima imbarcazione) , seguiti da Tabù Team (su Tabù J), Banks Sails (su Strolaga), Ski Team Cavalese (su Carbonita) e Tuca Nò (su Tuca Nò).

Ora la manifestazione si prenderà una piccola pausa in attesa degli eventi invernali. La prima gara di sci (slalom gigante) si svolgerà il 10 dicembre 2022 all’Alpe Cermis (Cavalese – TN), terzo appuntamento, sempre con lo sci, per la seconda gara di slalom gigante sarà l’11 marzo 2023 a Bielmonte nell’Oasi Zegna (BI) e, subito dopo, il 12 marzo 2023, il Trofeo di Golf presso il Golf Club Cavaglià (BI). La seconda ed ultima veleggiata, a chiudere il Campionato, si terrà il 13 maggio 2023 sempre a Genova, con tre gare “a bastone”. La manifestazione a squadre, interregionale ed inter-sport, mira a promuovere la passione per la vela, lo sci ed il golf fra gli appassionati e gli amatori, con 5 diverse competizioni organizzate in Liguria, Piemonte e Trentino, alla scoperta di diverse città e regioni d’Italia.

Il fil rouge della VSG Cup come detto è lo sport come fonte primaria di benessere e salute, a contatto con la natura e gli elementi che contraddistinguono i 3 sport: il mare, l’acqua e il vento per la vela, la montagna e la neve per lo sci, il verde e gli alberi per il golf. L’obiettivo è quello di stimolare le squadre a sfidarsi in diverse discipline, premiando chi riuscirà ad ottenere nel complesso i migliori risultati. L’iniziativa non ha scopo di lucro ed ha esclusivamente finalità di promozione dello sport e del turismo.

La prima edizione della VSG Cup è l'evoluzione del Trofeo Vela-Sci nato nel 2017 e che, anno dopo anno, è cresciuto sotto tutti i punti di vista, fino a diventare, quest'anno, con l’aggiunta del golf, un vero e proprio torneo su 3 discipline, con tanto di Comitato Organizzativo. Ogni disciplina sportiva sarà regolata dalle norme previste dalle rispettive Federazioni. Il campionato, a squadre da 5 a 12 membri, prevede la premiazione finale dei migliori team a livello di punteggio globale sulle 3 discipline, ma anche la premiazione individuale per le singole competizioni, in ciascuna categoria. Sono, inoltre, previsti premi ad estrazione per tutti i partecipanti. Un parterre d’eccezione tra gli Organizzatori: Marina Porto Antico, Oasi Zegna, Golf Club Cavaglià, Evolution Project e Sailing Evolution Project. Main Sponsors: Rossignol Pro-Shop e Banks Sails. Le modalità di partecipazione, i regolamenti, la modulistica e tutti gli aggiornamenti foto/video sono disponibili sul sito dedicato www.vsgcup.it.