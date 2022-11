Dragon's Karate sul podio con Bellan e Pleitavino

A Casale Monferrato si è svolta una splendida gara ben riuscita e organizzata dai padroni di casa.

Ben 350 atleti provenienti da più regioni d'Italia sono saliti sul tatami per un agguerrita gara di kata e kumite. Dragon's Karate partecipa all'evento con 4 atleti, Roberto Sara nel kata e Piglia Gloria, Bellan Nicola e Pleitavino Simone nel kumite! Le medaglie arrivano dalle prove di combattimento, bronzo per Bellan Nicola che disputa una bellissima gara registrando nei suoi incontri il maggior numero di tecniche portate a segno! Bronzo anche per Pleitavino Simone che dopo più di 1 anno di assenza dal tappeto riesce a strappare il podio in questa gara!

Pleitavino Simone è stato impegnato nel raggiungimento del 4° dan e recentemente dal titolo di allenatore conseguito a Lido di Ostia davanti alla commissione nazionale FIJLKAM, sostenuto come sempre dal suo Maestro Arpone Palma che lo ha seguito nel raggiungimento di questi ultimi due obbiettivi! Niente medaglia ma tanta passione per Piglia Gloria.