Il ponte sul Rio Cino diventa caso nazionale, a Pralungo arriva Striscia con Capitan Ventosa

Il ponte sul Rio Cino diventa caso nazionale. Nei giorni scorsi, infatti, la troupe di Striscia La Notizia, con al seguito Capitan Ventosa, ha fatto tappa nel comune di Pralungo per intervistare in Municipio l'amministrazione comunale e le famiglie rimaste isolate.

A sollevare la questione la minoranza guidata dal consigliere Grazia Prina Cerai che, in una nota, viene riportato quanto segue: “Il 20 ottobre il ponte è stato chiuso e blindato, impedendo il passaggio delle auto a tre famiglie residenti e ai loro figli – si legge in una nota - Conclusione e decisione presa senza alcun approfondimento e impegno per risolvere in altro modo. Ma cosa ha fatto l'amministrazione? Nulla. La Regione interpellata da noi minoranza scrive che il ponte se accatastato al Comune può essere finanziato totalmente. Ma il Comune non vuole quei soldi. Quel percorso è uno dei più belli del Biellese per andare a Oropa. In tutte le stagioni molto frequentato. È vergognoso non sfruttarlo per lo sviluppo turistico di Sant'Eurosia e del paese. Oggi tre famiglie che hanno fatto una scelta di vita, condivisibile o meno, che avevano un ponte transitabile, si vedono limitate nei movimenti quotidiani e tanto altro ad esempio emergenze. E in caso di incendio? Di malattia? Un'amministrazione seria i problemi non li risolve così! Il sindaco ha fatto tante parole ma l'unico atto la chiusura”.

A fare chiarezza sul tema il sindaco Raffaella Molino: “Il ponte sul Rio Cino è privato a tutti gli effetti anzi per la precisione esso risulta essere una costruzione abusiva, realizzata non su suolo comunale essendo che la stessa termina all’inizio del ponte e dunque non lo comprende, quindi come ben evidenziato anche dal prefetto Tancredi che si è interessata alla questione qualsivoglia intervento sarebbe illegittimo e tale da determinare responsabilità anche sul piano erariale. E’ stato il Prefetto stesso, viste anche tutte le comunicazioni dei tecnici della Regione Piemonte che hanno eseguito il sopralluogo, a suggerirci la chiusura immediata per ragioni di pubblica sicurezza. Al di là del ponte vi è una strada vicinale interdetta al pubblico transito, vi possono accedere solo i proprietari dei fondi tra i quali c’è anche un terreno di proprietà del Comune. E’ dunque palese che quella strada serve principalmente ai privati”.

E aggiunge: “Abbiamo fatto una proposta sensata chiedendo loro un contributo del 50% per poter realizzare l’opera, un intervento pubblico giustificato dalla presenza di un acquedotto e perché c’è un bel sentiero che conduce al Santuario di Oropa, dopodiché sarebbe stata nostra intenzione acquisire il ponte al patrimonio comunale. Il costo totale dell’opera è di 26.000 euro, dunque ai frontisti ne vengono chiesti 13.000 che devono esseri divisi fra una ventina di proprietari con quote differenti a seconda della proprietà stessa (prima casa, seconda casa, terreni ecc.). Riteniamo che la nostra proposta sia un giusto equilibrio fra interesse pubblico e privato e che le cifre che i privati devono sborsare siano assolutamente alla loro portata. Questa vicenda si trascina sin dal 2016 e noi riteniamo di aver fatto ogni sforzo per addivenire ad una conclusione positiva. Fra i privati molti sono d’accordo con noi e si sono sforzati di capire le nostre ragioni, prova ne è che tutti i proprietari delle seconde case hanno versato la loro quota e anche qualche proprietario di terreno ma due residenti su tre non hanno accettato queste condizioni e ciò non ha certo spronato altri soggetti più indecisi ad aderire. Spero che ritornino sui loro passi e raccolgano i soldi necessari, la nostra parte è già accantonata in bilancio. Tra l’altro abbiamo avuto la visita di Capitan Ventosa di Striscia la Notizia, ma da parte nostra questo non ha certo cambiato le cose”.