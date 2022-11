Delmastro sottosegretario, prime parole sui social: "Grazie Presidente! Saprò onorare la Tua fiducia"

"Grazie Presidente! Saprò onorare la Tua fiducia. Una giustizia civile più veloce. Una giustizia tributaria moderna e liberale. Una giustizia penale con più garanzie per indagati, ma più certezza della pena in fase esecutiva. Uno Stato più vicino alla Polizia Penitenziaria. Uno Stato più giusto verso la Magistratura Onoraria. Uno Stato più sicuro e forte! Comincia una nuova avventura, con la passione di sempre!". A scriverlo il neosottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro sui propri canali social. Dopo il ministro Gilberto Pichetto, un altro biellese entra a far parte della squadra di governo.