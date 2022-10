Biella, la Lista Civica Corradino torna a tre unità col ritorno di Neggia

Corrado Neggia ritrova la Lista Civica Corradino Sindaco a fianco di Alessandro Vignola e Giovanni Dantonia: “Accogliamo Corrado - spiega il capogruppo Vignola - e formalmente gli diamo il benvenuto, ma questa è casa sua. Tornando ad una compagine a tre potremo dare più peso e qualità alle istanze dei cittadini, con un occhio di riguardo alle realtà dei singoli Quartieri”. Il cambio tra le fila della maggioranza è stato protocollato venerdi 28 ottobre e sarà reso pubblico durante il prossimo consiglio comunale del 7 novembre.

Per Corrado Neggia cambia la forma, ma non la sostanza: “Impegno, volontà e passione a favore della cittadinanza non si discutono e ci saranno sempre. Fondamentalmente cambia poco o nulla. Il passaggio da Forza Italia/Civica Indipendente esula da una questione di rapporti tra colleghi all'interno del gruppo, anzi conservo la massima stima nei confronti di Domenico Gallello, Edoardo Maiolatesi e Alberto Perini. Più semplicemente non mi identifico con silenzio, assenteismo e pressapochismo di chi si era fatto garante di alcune istanze importanti, al momento del passo precedente, compiuto senza peraltro rivendicare ruoli. Ma a far pendere ancor di più lago della bilancia, sono state le parole pronunciate da un big politico sulla questione che sta tenendo in scacco tutti quanti. Il ritornello Russia/Ucraina riguarda il mondo intero, basta una scintilla a far implodere e degenerare la situazione. Pertanto etica, morale ed educazione, che fanno parte del mio bagaglio culturale e professionale, mi hanno suggerito di privilegiare la totalità del nesso civico, senza farmi contaminare da talune logiche partitiche. Se è vero che l'unione fa la forza, con Alessandro e Giovanni mi accingo a dare ancor più qualità e sostanza al lavoro a favore della collettività. Garantendo la giusta collaborazione con tutte le forze di maggioranza”.