Giochi, castagne, frittelle di mele: a Piatto è in arrivo la Festa d'Autunno

A Piatto è partito il conto alla rovescia per la Festa d'Autunno della Pro Loco, in programma domenica 6 novembre, presso gli spazi all'aperto della parrocchia. A partire dalle 14.30, si potranno assaggiare le deliziose caldarroste, insieme ad un buon bicchiere di vin brulé, frittelle e confetture di mele. Per i più piccoli giochi e intrattenimento per un pomeriggio da trascorrere in compagnia.