“Ercole e le Stalle di Augia” in scena questo weekend all’OPIFICIODELLARTE

Le sorti di Elis, piccola cittadina dell’Elide sono al tracollo: l’intero paese è sommerso da sterco maleodorante. Solo Ercole, il grande eroe nazionale, “la ramazza della Grecia” potrà salvare le sorti di un Paese al collasso.

Ma il popolo vuole veramente farsi salvare o si è ormai assopito e arreso alla propria sorte e al proprio declino? Una storia antica, che narra di vicende quanto mai attuali. Una satira, neanche troppo velata, a una società antica, specchio di una realtà dai sapori nostrani.

Andrà in scena presso l’OPIFICIODELLARTE di Biella in due serate, sabato 5 e domenica 6 novembre, alle ore 21:00. In scena: Bonato Daniele, Campigotto Alice, Chiappone Jessica, De Martini Elena, Fenaroli Lorenzo, Fontana Paola, Gasparoni Roberto, Lazzarini Giulia, Mosca Giorgio, Negro Elisa, Pala Stefano, Ravasenga Erika, Rivetti Silvia, Rondi Sonia, Rosso Venanzio. Regia: Noemi Iuvara. Aiuto regia: Camilla Peretto.

Il prezzo del biglietto è di € 10; la prenotazione è obbligatoria tramite mail all’indirizzo info@opificiodellarte.it oppure telefonando allo 015 30901.