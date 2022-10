Dal Nord Ovest - Tabaccaio ipnotizzato e rapinato da 8mila euro: arrestate due donne

Hanno ipnotizzato un commerciante, per poi portargli via 8mila: la Polizia, ha seguito di indagini, ha arrestato due donne di 41 e 35 anni. La coppia è accusata di aver rapinato, insieme ad una terza persona, un bar tabacchi di Mirafiori con la tecnica dell’ipnosi. Il trio ha reso il gestore temporaneamente incapace di intendere e di volere ai fini di sottrargli una cospicua somma di denaro, nello specifico una busta contenente 8.000 euro.

Mentre una di loro distraeva le altre persone presenti nell’attività l’“ipnotista”, fissando intensamente il negoziante, parlandogli, gesticolando, e ponendo un oggetto nero nella sua mano, lo rendeva incapace di reagire ed opporsi. Così facendo ha oltrepassato il bancone, ove erano custodito l’incasso della giornata per impossessarsene.

L’indagine ha preso il via dalla dettagliata denuncia del titolare che, ancora sconvolto, raccontava in commissariato di aver scoperto il furto soltanto al momento della chiusura, quando la busta con l’incasso non era più reperibile. Soltanto con la visione delle immagini del circuito di videosorveglianza si rendeva conto di quanto accaduto, e cioè che, proprio davanti a lui, una delle donne accedeva dietro il bancone (zona interdetta ai non autorizzati in quanto qui si custodiscono i valori del monopolio di stato) e si impossessava della busta con il denaro, mettendosela sotto il braccio.

Gli investigatori hanno raccolto le immagini delle donne coinvolte, e comparando i volti con il sistema SARI, sono riusciti a dare un nome a due delle presunte autrici del fatto. Una delle due è accusato di un furto avvenuto un mese dopo in un altro esercizio del quartiere. In questo caso, la ladra si impossessata insieme ad una complice di 300 euro posti in un salvadanaio da destinarsi a canili e gattili del quartiere.