Scontro auto-bici a Biella, 15enne in ospedale (foto di repertorio)

È in fase di accertamento la dinamica dell'incidente stradale avvenuto poco prima delle 10 di oggi, 31 ottobre, all'incrocio tra viale Macallè e via De Gasperi, a Biella.

A rimanere coinvolte un'auto e una bici con a bordo un ragazzino di 15 anni. Proprio quest'ultimo, assistito dal personale sanitario del 118, è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale per i rilievi del caso.