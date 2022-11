Malessere per una giovane americana ai giardini Zumaglini

Momenti di preoccupazione nella serata di sabato all'interno dei giardini Zumaglini di Biella, dove una minorenne di nazionalità americana avrebbe accusato un malessere. In breve tempo, è stata raggiunta dalla Polizia e dai sanitari del 118 per l'assistenza del caso. In seguito, è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso.