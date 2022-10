Incidenti a Piedicavallo e Gaglianico, trovati alla guida in stato di ebbrezza: due uomini nei guai (foto di repertorio)

Si mettono alla guida sotto l'effetto dell'alcol, rimangono coinvolti in un sinistro stradale a Gaglianico e Piedicavallo e finiscono nei guai. Denunciati dai Carabinieri due uomini di 51 e 41 anni per guida in stato di ebbrezza. Entrambi, dopo gli opportuni accertamenti del caso, sono stati trovati positivi con un valore di circa 2,60 e 1,17.