Capriolo sulla strada, è ancora incidente: grosso spavento per un 35enne alla guida

Grosso spavento per un 35enne di Tollegno che, alla guida della sua auto, si è visto spuntare un capriolo in mezzo alla strada. Il fatto è avvenuto ieri sera, nel comune di Mongrando. Dopo l'urto, l'animale si è dileguato nella boscaglia confinante. Indenne il conducente, con danni alla carrozzeria. Sul posto i Carabinieri per i rilievi del caso.