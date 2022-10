Biella, furgone perde vernice: strada imbrattata di bianco

Intervento della Polizia locale di Biella alla rotonda di via Cernaia e via Serralunga. Stando alle prime ricostruzioni del caso, un furgone ha perso, per cause da accertare, alcuni quantitativi di vernice in prossimità della rotatoria e ha imbrattato di bianco alcuni tratti di carreggiata. Il fatto è accaduto poco dopo le 9 di oggi, 31 ottobre.