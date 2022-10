Anziana in pigiama e scalza vaga per le vie di Cossato, passanti lanciano l'allarme (foto di repertorio)

Un'anziana a passeggio per le vie di Cossato ha destato l'attenzione dei passanti. La donna era in pigiama, scalza, in palese stato confusionale. Sul posto sono giunti i Carabinieri, dopo opportune segnalazioni, per prestare assistenza alla pensionata. Il fatto è avvenuto ieri, 30 ottobre.