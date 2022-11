17enne cade in motocross e perde conoscenza alla Baraggia: arriva il Soccorso Alpino

Doppio intervento del Soccorso Alpino, con due feriti trasportati al Pronto Soccorso, tra cui un ragazzino di 17 anni. È successo nel pomeriggio di oggi, 31 ottobre: intorno alle 16, è scattato l'allarme per una 59enne, rimasta infortunata nei boschi di Ponzone, a Valdilana. La donna era in cerca di castagne insieme al marito quando all'improvviso è scivolata in un tratto insidioso di boscaglia. In breve tempo, è stata raggiunta dalla squadra di terra che l'ha imbarellata e affidata alle cure del 118. Stando alle informazioni raccolte, si sarebbe procurata la frattura della caviglia.

Negli stessi istanti, la squadra si è precipitata alla Baraggia, a pochi chilometri di distanza dal comune di Benna, per un giovanissimo rimasto ferito con la propria moto da cross. Stando, infatti, alle prime ricostruzioni, l'adolescente avrebbe centrato la radice di una pianta che l'ha sbalzato in avanti e impennato per alcuni metri. Nella caduta, lo stesso avrebbe perso conoscenza per alcuni minuti. Fortunatamente era in compagnia di due amici che hanno subito allertato il numero di emergenza “112”. Una volta sul posto, i tecnici del Soccorso Alpino preposti hanno stabilizzato il 17enne, poi caricato a bordo dell'ambulanza in codice giallo.