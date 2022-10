Valsessera tra fascismo, Resistenza e dopoguerra: a Crevacuore si presenta il volume di Alessandro Orsi

Al Salone polivalente di Crevacuore, venerdì 4 novembre, alle ore 21, si terrà la presentazione del volume di Alessandro Orsi Un paese in guerra. La comunità di Crevacuore e la Valsessera tra fascismo, Resistenza, dopoguerra, edito dall’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia (Istorbive).

L’iniziativa è organizzata nell’ambito dell’evento dell’inaugurazione della lapide per i caduti della Grande Guerra distrutta dai fascisti nel 1922, ritrovata e restaurata dal Comune di Crevacuore, che si svolgerà alla mattina di domenica 6 novembre.