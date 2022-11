Cossato: Si respira talento, entusiasmo e capacità alla Dual Arte e Foto di Paola e Federica FOTO

Che sorpresa entrare nel negozio di Dual Arte e Foto di Cossato! Paola e Federica, due giovani donne che hanno sfidato i tempi critici del post covid ed hanno aperto la loro attività in via Mercato coronando così i sogni di entrambe. Caratteri e attitudini differenti che ben si compenetrano per dare vita a progetti e idee che riflettono la voglia di dare un senso più profondo al proprio lavoro, immerso nella realtà odierna e con l'obiettivo di stimolare il pubblico su temi importanti come l'ambiente.

Dalla loro creatività nascono dipinti che prendono forma, oltre che sulla tela, sui capi di abbigliamento e su qualsiasi oggetto la fantasia o il cliente richieda. Ogni dipinto è unico, personalizzato e rende la creazione unica e irripetibile. Negli scatti fotografici di Paola e Federica - la fotografia è uno dei loro tanti talenti creativi - si sente la freschezza del loro modo di percepire la realtà, un approccio artistico ed emotivo a quello che la fotocamera inquadra, e il risultato è semplicemente spettacolare.

Nel loro negozio nascono sempre nuove possibilità, nuovi spunti creativi, un nuovo e originale approccio che sposa arte e la comunicazione di emozioni visive. Sono coraggiose Paola e Federica, come i giovani sanno essere, e il loro entusiasmo contagia chi si lascia coinvolgere nel racconto dei loro percorsi artistici. Vanno sostenuti questi giovani, sono quello che serve al nostro territorio, sono il futuro di una cittadina che ha bisogno di nuove vitalità e di nuove energie che si muovano nel senso giusto.

Le soddisfazioni non sono tardate per le due ragazze che, dal 28 ottobre fino al 10 novembre partecipano a Firenze alla mostra del Premio Michelangelo Buonarroti presso la storica Galleria Gadarte, situata alle spalle del Duomo di Santa Maria del Fiore, con due opere realizzate da Federica dove certamente avrà l'apprezzamento che merita.